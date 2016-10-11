أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

«الليثى» يفتح ملف «المرأة العاملة» بعد فتوى تتيح للزوج أخذ ثلث دخل زوجتة..الليلة

Google+ Print
«الليثى» يفتح ملف «المرأة العاملة» بعد فتوى تتيح للزوج أخذ ثلث دخل زوجتة..الليلة «الليثى» يفتح ملف «المرأة العاملة» بعد فتوى تتيح للزوج أخذ ثلث دخل زوجتة..الليلة

الإعلامي عمرو الليثى

 

يناقش الإعلامى عمرو الليثى ملف “المرأة العاملة” بعد فتوى دينية تتيح للزوج أخذ ثلث دخل زوجتة، نظير موافقته على خروجها للعمل، فى حلقة خاصة فى العاشرة، مساء اليوم الثلاثاء، من برنامج بوضوح، ويتسائل حول حقيقة تلك الفتوى وأسبابها ووضع المرأة المصرية في القانون، وعدد الأسر التي تنفق عليها السيدات، في لقاء مفتوح مع خبراء ومتخصصين.

كما يناقش اللقاء مشاكل المرأة العاملة في ، ويجيب اللقاء على السؤال الشائك، هل المرأة المصرية مظلومة ؟، وهل صحيح أن الزوجة في مصر تنفق 90% من دخلها على الأسرة؟، بينما الرجل ينفق من 40 إلى 60% فقط، وفقا المجلس القومي للمرأة، ويذاع برنامح “بوضوح” فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، 11 اكتوبر، على شاشة الحياة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها