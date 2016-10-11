«الليثى» يفتح ملف «المرأة العاملة» بعد فتوى تتيح للزوج أخذ ثلث دخل زوجتة..الليلة

يناقش الإعلامى عمرو الليثى ملف “المرأة العاملة” بعد فتوى دينية تتيح للزوج أخذ ثلث دخل زوجتة، نظير موافقته على خروجها للعمل، فى حلقة خاصة فى العاشرة، مساء اليوم الثلاثاء، من برنامج بوضوح، ويتسائل حول حقيقة تلك الفتوى وأسبابها ووضع المرأة المصرية في القانون، وعدد الأسر التي تنفق عليها السيدات، في لقاء مفتوح مع خبراء ومتخصصين.

كما يناقش اللقاء مشاكل المرأة العاملة في مصر، ويجيب اللقاء على السؤال الشائك، هل المرأة المصرية مظلومة ؟، وهل صحيح أن الزوجة في مصر تنفق 90% من دخلها على الأسرة؟، بينما الرجل ينفق من 40 إلى 60% فقط، وفقا المجلس القومي للمرأة، ويذاع برنامح “بوضوح” فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، 11 اكتوبر، على شاشة الحياة.