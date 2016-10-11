«العربية» تنفي إغلاق مكتبها في القاهرة

نفت مصادر بمكتب قناة العربية في القاهرة صحة ماتردد من أخبار عن نية القناة السعودية الإخبارية إغلاق مكتبها في القاهرة.

وأشار المصدر إلى أن القناة اتجهت إلى إخلاء شقتين للقناة، والاكتفاء بشقة واحدة في نفس العقار، ضمن الـ3 شقق التي كان يتم استئجارها، وذلك في إطار خطة القناة السعودية لتخفيص النفقات.

وأوضح المصدر أن القناة السعودية بدأت في الاستغناء عن بعض المراسلين، بالإضافة إلى الاتجاه إلى الاعتماد على كواردها بمكتبها في دبي، وذلك في إطار الخطة التي تتبعها قناة العربية لتخفيض النفقات التي تتبعها منذ مايو الماضي، والتي تم على إثرها تسريح 27 موظفًا يعملون بالقناة من دبي.