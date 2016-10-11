الفنانة إليسا توقع ألبومها الجديد «سهرنا يا ليل» فى حضور جمهورها

تقوم الفنانة إليسا بلقاء جمهورها، في حفل توقيع أحدث إصداراتها الغنائية وسط حضور كثيف يوم الجمعة الماضية، في الـ Virgin Megastore، وسط بيروت التقت إليسا بمحبيها وجمهورها، وقامت بتوقيع ألبومها الجديد “سهّرنا يا ليل” لكافة الحضور الذين حرصوا على إقتناء الألبوم.

وقد عبرت النجمة إليسا عن سعادتها الكبيرة في اللقاء الودي الذي جمعها بجمهورها، معتبرة ذلك اللقاء من أجمل اللقاءات التي تعيشها بعيدة عن الرسميات، حيث صافحت جمهورها وتحدثت معهم بكل عفوية، وقامت أيضًا بتوقيع الكثير من الألبومات والبوسترات، كما قدم لها الـ Fans، بعض الهدايا الرمزية مثل لوحات مرسومة خصيصًا لها كما قدموا لها قالب حلوى يتضمن صور لجميع إصداراتها.

ويذكر بأن ألبوم “سهّرنا يا ليل” قد تم طرحه مؤخرًا عبر شركة روتانا للصوتيات، والذي يتضمن 16 عمل غنائي تنوّع بين اللهجة اللبنانية والمصرية وبإختلاف مواضيعها وألحانها. وكنا قد أرسلنا سابقاً معلومات عن هذا الألبوم.

كما قامت الفنانة إليسا مؤخرًا بتصوير أغنية عنوان الألبوم ” سهّرنا يا ليل ” مع المخرجة أنجي جمال في لبنان على مدى ثلاثة أيام وسيتم عرضه قريبًاً على قنوات روتانا التلفزيونية، ويجدر بالذكر أن هناك لقاء ثانٍ مع الفنانة إليسا إنما مع الصحافة والمجتمع الفني قريبًا سوف يتم تحديده في وقت لاحق.