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حزب العمال الكردستاني يعلن مسئوليته عن مقتل مسئول في حزب الحاكم بتركيا

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حزب العمال الكردستاني يعلن مسئوليته عن مقتل مسئول في حزب الحاكم بتركيا حزب العمال الكردستاني يعلن مسئوليته عن مقتل مسئول في حزب الحاكم بتركيا

حزب العمال الكردستاني

أعلن حزب العمال الكردستاني اليوم الثلاثاء مسئوليته عن مقتل دريان آق ترت رئيس فرع حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في منطقة “دجلة” بديار بكر جنوب شرق تركيا .

وأعنت الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني – في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) – استهداف آق ترت بسبب تعاونه مع الدولة في المعركة ضدهم.

من جانبه، قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم – في كلمة وجهها لحزبه في البرلمان اليوم – إن “الهجمات ضد مسؤولي حزب العدالة والتنمية تظهر أن المنظمة الإرهابية بدأت مرحلة جديدة من الهجمات الشائنة “هم ينفذون أوامر جديدة بشن هجمات انتحارية ودامية ضد مسؤولي الحزب الحاكم”.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت – في وقت سابق – أن أشخاصا يشتبه بأنهم مسلحون أكراد قتلوا بالرصاص مسؤولا في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وانهارت هدنة استمرت عامين مع حزب العمال الكردستاني في يوليو من العام الماضي لتزيد من الاضطراب في منطقة تعاني من الحرب الأهلية في سوريا وظهور تنظيم “داعش” هناك وفي العراق.

أ ش أ

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