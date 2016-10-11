«بولت» يعلن دعمه لـ«صن داونز» أمام الزمالك بنهائي أبطال أفريقيا

أعلن أسطورة ألعاب القوى العداء الجمايكي «بولت» عن دعمه لفريق «صن داونز» الجنوب أفريقي، في مواجهة الفريق ضد نادي الزمالك بنهائي أبطال أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة بولت وهو يحمل القميص الأصفر لفريق «صن داونز».

ويستضيف «صن داونز» نادي الزمالك في مباراة ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا، السبت المقبل، على أن تقام مباراة العودة المحدد لها في القاهرة يوم 23 أكتوبر الجاري.