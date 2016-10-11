محمد بن زايد يستقبل رئيس أريتريا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بفخامة الرئيس أسياس أفورقي وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة أريتريا وسبل دعمها وتطويرها ..متمنيا سموه للعلاقات الثنائية مزيدا من التطور والتقدم بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون القائمة بين البلدين وأهمية العمل على تطويرها وتنميتها في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ان دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تبني علاقاتها وشراكاتها مع الدول وفق مبادئ التعاون والصداقة والتواصل وبما يحقق الأهداف المشتركة ..مشيرا سموه إلى متانة علاقة التعاون مع دولة أريتريا الصديقة التي تشهد باستمرار تطورا وتقدما.

من جانبه أعرب الرئيس الإريتري عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تجمعها بأريتريا صداقة متميزة وعلاقات متطورة ..مشيدا فخامته بما وصلت اليه دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور وتقدم في كافة المجالات واكد حرص بلاده على تنمية وتوثيق علاقات التعاون وتوسيع جوانب العمل المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق للرئيس الإريتري وسعادة حميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب سمو وزير شؤون الرئاسة وعدد من المسؤولين.