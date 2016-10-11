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طائرات عراقية تدمر مستودع صواريخ مهربة من سوريا غربى الأنبار

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طائرات عراقية تدمر مستودع صواريخ مهربة من سوريا غربى الأنبار طائرات عراقية تدمر مستودع صواريخ مهربة من سوريا غربى الأنبار

>بغداد (أ ش أ)

رصدت المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية مستودعا كبيرا لتخزين الصواريخ التى تحمل رؤوسها مواد سامة استولى عليها تنظيم (داعش) الإرهابى من مستودعات الجيش الحر فى سوريا ونقلها إلى قضاء "عانه" بالأنبار غربى العراق.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية اليوم الثلاثاء أنه بالتنسيق مع طائرات من نوع "سو خوى 25" تم تدمير المستودع بالكامل مع موقع لتصفيح وتفخيخ السيارات فى قضاء "عانه" غربى الأنبار.

وأشارت إلى أن قوة المديرية العامة للاستخبارات رصدت، أيضا، مستودعا كبيرا للمواد المتفجرة وقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة، وجراكن مملوؤة بمادة "C4" و"النابالم" والخردل "لداعش فى قرية "الصكرة" بقضاء حديثة قصفتها طائرات السى خوى العراقية ودمرته بالكامل.

وعلى صعيد آخر، وصل وفد من وزارة الدفاع العراقية اليوم إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق لإجراء مباحثات مع وزارة "البيشمركة" الكردية للتنسيق بشأن معركة تحرير الموصل من قبضة داعش المرتقبة، وسبل توحيد العمل الإعلامى بين الجانبين.

ويضم وفد وزارة الدفاع العراقية مسؤولى خلية الإعلام المشتركة والعلاقات بوزارة الداخلية والمتحدث بإسم وزارة الدفاع ومسؤول إعلام القوات البرية.


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