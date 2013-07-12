الجيش لأهالي سيناء: لا تسمحوا لمن لا ينتمون للوطن بممارسة العنف

كتب : حاتم حمدي الجمعة 12-07-2013 17:58

وفقا لشهود عيان بمدينة العريش، ألقت طائرات الأباتشي التابعة للجيش منشورات على شوارع وميادين المدينة عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، ناشدت فيه القوات المسلحة الأهالي التعاون مع الجيش وعدم السماح لمن لا ينتمون لهذا الوطن بممارسة العنف ومقاتلة الجيش.

وحذرت القوات المسلحة في المنشور من استخدام سيارات لا تحمل لوحات معدنية، وناشدت المواطنين تقليل الخروج في أوقات متأخرة من الليل إلا في حالة الضرورة، حتى لا يتعرض من يخرج ليلا ومن معه للخطر.



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بيان القوات المسلحة لابناء سيناء