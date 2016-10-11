"دم مريم" يجمع روبي ورانيا يوسف وسوسن بدر ولا يزال البحث عن رجل جارياً

بعد تردّد طويل، وضعت النجمة روبي توقيعها على عقد بطولة مسلسل "دم مريم"، بالمشاركة مع النجمة رانيا يوسف التي أعلنت مبكراً أنها "بطلة العمل"، والفنانة الكبيرة سوسن بدر، بينما لا زال المخرج أسامة فوزي يبحث عن أبطال رجال للمسلسل المقرّر عرضه في موسم دراما رمضان 2017، والمرشح الأوفر حظاً هو النجم الشاب محمد فراج، الذي يرفض التوقيع لحين الانتهاء من كتابة المسلسل بالكامل.

روبي خاضت مفاوضات شاقة للعودة لموسم دراما رمضان بعد غياب دام ثلاث سنوات، منذ تقديم مسلسلها الشهير "سجن النساء"، بسبب ظروف الحمل والولادة، وقامت بتوقيع عقد "دم مريم" بعدما انتهت من قراءة نصف الحلقات. ووافق المؤلف محمد أمين راضي والمخرج أسامة فوزي على بعض ملاحظاتها، وحصلت على احتفال خاصّ من رانيا، التي بادرت إلى نشر الخبر بنفسها عبر صفحتها الموثقة بموقع فيسبوك، لتنفي مقدّماً الشائعات المنتظرة حول خلافات النجمتين.

رانيا وروبي لأول مرة معاً في رمضان بنصّ يحمل توقيع المؤلف المثير للجدل محمد أمين راضي، وفي تجربة أولى للمخرج أسامة فوزي في عالم المسلسلات بعد نجاح باهر في السينما.. ترى من يوافق من النجوم الشباب على التصدّي لدور البطولة؟