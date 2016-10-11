"سيدتي نت" تكشف الحقيقة: هل ستخوض ليلى علوي تجربة التقديم؟

يبدو أن سعي إدارة قناة DMC لضم كلّ النجوم لقائمة مقدّمي برامجها سيواجه بعض العقبات؛ فبرغم الإغراءات المادية والأجور الفلكية المقدّمة لنجوم المحطة، استبعدت الفنانة ليلى علوي فكرة تقديم برنامج اجتماعي عبر القناة المنتظر افتتاحها قريباً، وأكدت أنها لم تجر أيّ مفاوضات مؤخّراً حول هذا الموضوع.

ليلى أشارت في اتصال خاص بـ"سيدتي نت" إلى أنها فوجئت بانتشار شائعة حول توقيعها عقد تقديم برنامج اجتماعي على شاشة DMC، وأكدت أن الخبر غير صحيح، وأنها لم تبدأ أي مفاوضات مع أي قناة أو شركة إنتاج، لأنها متفرغة حالياً لاستعادة لياقتها البدنية بعد خضوعها لجراحة في الكتف الأيمن بإحدى المستشفيات خارج مصر.

وأشارت إلى أنها تلقّت تحذيراً واضحاً من الفريق المعالج بعدم بذل أيّ مجهود بدني حتى لا يؤثر ذلك في نتيجة الجراحة، خصوصاً أن آلام الكتف لا تزال مستمرة، ولا يمكنها توقيع عقود إلا بعد التأكد من أن حالتها الصحية تسمح بعودتها للعمل.

واعترفت بأنها تلقت النصيحة نفسها في شهر رمضان الماضي، ولكنها أصرت على استكمال تصوير أعمالها الفنية، ما أدى إلى تدهور حالتها وفشل علاجها موضعياً، فلجأت لخيار الجراحة؛ ولهذا لن تكرر الأمر، وقرّرت تأجيل كلّ ارتباطاتها الفنية لحين التأكد من نجاح العملية، وعودة الكتف لحالتها الطبيعية.