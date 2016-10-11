افتتاح متحف النجم الراحل برنس في منزله

فتحت أبواب منزل النجم الراحل برنس Prince رسمياً أمام جمهوره باعتباره متحفاً خاصّاً بالراحل.

وقد شكّل وجود رماد جسد الراحل في المتحف صدمة للزوار، إذ تمّ وضعها بطريقة خاصّة صممتها شقيقة الراحل وابن شقيق الرئيس نيلسون.

وكانت شقيقة النجم برنس قد أكدت منذ أشهر في بيان صادر عن مؤسسة Bremer trust التي تدير ثروة المغني المقدّرة بملايين الدولارات أنّ الراحل كان يريد فتح بيسلي بارك الذي يضمّ منزله وستوديوهاته، وقد سعى لذلك بشكل جادّ.

يُشار إلى أنّ برنس توفي عن 57 عاماً في المجمع الذي تفوق مساحته الـ6 آلاف متر، في أبريل، بعد تناوله جرعة زائدة من مادة الفينتانيل المخدّرة بتاريخ 21 نيسان/ أبريل من العام الحالي.

فتح أبواب منزل برنس وستوديوهاته أمام الجمهور

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