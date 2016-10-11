أنجلينا جولي تهرب من جوجل

يبدو أن النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie تسعى جاهدة لحماية أطفالها بشتى الطرق ومن جميع النواحي.

فبعد أن وقّعت أوراق الطلاق وقررت أن تنفصل عن زوجها بسبب تعنيفه أولادهما، انتقلت مندوبة الأمم المتحدة للعيش في قصر يقع في واحدة من أكثر الأماكن تميّزاً في العالم بفضل خصوصيته الشديدة، إذ لا يمكن رؤيته عن طريق جوجل ستريت في مدينة لوس أنجلوس.

واستأجرت النجمة البالغة من العمر 41 عاماً القصر الفاخر في هايدن هيلز مانيسون بمبلغ 30 ألف دولار في الشهر الواحد، ويضمّ نحو 8000 قدم مربّعة.

وعلى ذلك، أصبحت أنجلينا جولي تعيش في هذا القصر وسط عدد من الجيران المشاهير، مثل نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ومايلي سايرس ودريك وجينيفر لوبيز وسكوت ديسيك وغيرهم.

يذكر أن أنجلينا جولي، وبعد علاقة حبّ دامت 12 عاماً، طلبت الطلاق من زوجها براد بيت Brad Pitt في 19 سبتمبر المنصرم.

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