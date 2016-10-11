بالصور: جاستن بيبر يتجول في الشارع متنكراً

حاول النجم العالمي الشهير Justin Bieber جاستن بيبر الحصول على يوم طبيعي في حياته بعيداً من الشهرة في أمستردام.

وفي تصرف جريء ومجنون، تنكر النجم الكندي وتجول في الشوارع، فقصد أحد المقاهي العادية حيث تناول القهوة.

واللافت أن جاستن تنكر بشكل بدا لافتاً أكثر من كونه مشهوراً، إذ وضع شارباً ولحية وشعراً مستعارين، ما جعل منظره غير طبيعي، في وقت ارتدى سروالًا عادياً وكنزة باللون الأبيض مع قميص بأكمام طويلة باللون الأحمر، وأخفى عينيه بنظارة شمسية كبيرة.

واستطاع الكثير من الناس التعرف إليه بشكل سريع، خصوصاً عندما تناول القهوة في المقهى.

وقد نشر العديد من الصور التي تظهر النجم وهو يتنقل في الشوارع ويمارس حياته كأي شخص طبيعي، إنما برفقة بعض الحراس الشخصيين.

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