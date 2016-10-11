ابن الفنان الكبير محمود عبد العزيز: والدي في المستشفى لهذا السبب

تصدّى المنتج والممثل محمد عبد العزيز أخيراً للشائعات التي طالت الحالة الصحية لوالده الفنان الكبير محمود عبد العزيز، بعد اختفائه التام عن المناسبات الفنية واستمرار إجازته الصيفية في باريس، ونفى محمد كل ما تردد عن تواجد والده في غرفة الرعاية المركزة مؤكداً أنه بخير وأنه يعاني من أعراض الأنيميا فقط.

محمد على عكس بقية أفراد العائلة اعترف بتواجد والده في المستشفى، وأكد في اتصال مع "سيدتي نت" أن الخبر صحيح إلا أنه لم يدخل غرفة الرعاية المركزة كما قيل، ولا تصنّف حالته ضمن "الحالات الحرجة" وأشار إلى أن التشخيص الطبي أكد معاناة النجم الكبير من فقر الدم المعروف بالأنيميا، بسبب الارهاق الشديد أثناء تصوير مسلسله الأخير "راس الغول"، ويخضع حالياً للعلاج بهدف ضبط نسبة الهيموجلوبين في الدم.

محمد رفض الكشف عن اسم المستشفى وقال : أحببت أن أوضح أن والدي بخير وبصحة جيدة ولم يتعرض لأزمة صحية كما قيل، وسيخرج في أقرب وقت.