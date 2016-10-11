حسين الجسمي أول فنان عربي يغني في دار الأوبرا في دبي

«هذه الوقفة وقفة عز يفتخر فيها أي فنان، ويسعدني أن أكون أول فنان عربي يقف ويغني في دار الأوبرا»، بهذه الكلمات افتتح الفنان الإماراتي حسين الجسمي الحفل الذي أحياه على مسرح دار الأوبرا في دبي، وبدأ الحفل الغنائي بالنشيد الوطني الإماراتي ليقف جميع الحضور ويغني معه، ومن ثم غنى الجسمي مجموعة كبيرة من أغنياته التي أطربت الجمهور، ولم يقتصر الغناء على الأغاني الإماراتية بل غنى المصري والعراقي، ومن الحضور كان الفنان فايز السعيد الذي عبر لسيدتي عن سعادته بوقوف الفنان حسين الجسمي على هذا المسرح، واعتبر بأن الفخر له أيضاً بسبب علاقة الصداقة التي تجمع بينه وبين الجسمي من جهة، ولأنه سيغني أكثر من أغنية كانت من ألحان وتوزيع الفنان فايز السعيد، مجلة سيدتي حضرت الحفل وستنفرد بتغطية خاصة في عددها القادم.