حقائب اليد من "لا لا كوين" لإطلالة ملكيّة عصرية وأنيقة

بعد أن سادت الألوان المشرقة والجريئة أجواء الصيف، يشهد هذا الموسم تحولاً نحو أزياء أكثر بساطة مع القطع الشتوية المستوحاة من الأناقة الراقية غير المتناهية. تتوجه مجموعة حقائب خريف وشتاء ’لا لا كوين‘ LalaQueen إلى ابتكار تصاميم أكثر رقياً وبساطةً بطابع رجالي عملي، حيث تظهر الخطوط القوية والتباين بين الجلود المختلفة والتفاصيل الداخلية الرائعة التي تمنح المرأة العصرية إطلالة عملية في غاية الأناقة.

تستوحي التشكيلة إلهامها من الابتكارات الإبداعية لكبار الحرفيين اللبنانيين الملتزمين باستخدام أجود الخامات المحلية الأصيلة مع الاهتمام بأدق التفاصيل في التصميم. تحاكي التشكيلة الجديدة روح المغامرة والحرية من خلال مزج الموضة مع حقيبة ’دكتور باغ‘ الشهيرة من ’لالاكوين‘ والتي تعد تعبيراً مثالياً عن الذوق الإيطالي الرفيع لتناسب هواة المغامرة والحرية من عاشقات الموضة. تتميز التشكيلة بباقة من التدرجات اللونية الهادئة مثل الألوان الترابية الخافتة والأصفر الكريمي والأخضر الداكن مع الأزرق، كما تم تصنيع الحقائب باستخدام الجلود المصبوغة طبيعياً والمنسقة معاً بنسب متباينة لتعبّر عن جمال وتنوع الحياة.

كما تزخر التشكيلة بالحقائب المتعددة الأغراض حيث يمكن حملها على الكتف مع حزام جلدي أنيق أو لف الحزام بشكل مائل لإطلالة عملية مريحة.

تأتي مجموعة ’لالا كوين‘ هذه لتنسجم مع روح العلامة الأصيلة وتقدّم تصاميم متنوعة لا تعرف حدود الزمن، وتبقى علامة ’لالا كوين‘ قبل كل شيء علامة تجارية للحقائب اليدوية تجمع كل ما هو عصري ومستدام مع عبق الشرق الأوسط، تنطلق من بيروت إلى أيادي عشاق السفر والاستكشاف ليجتازوا بأناقةٍ كل الحدود!