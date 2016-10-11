القوات المسلحة تنظم مهرجانًا رياضيًا لتكريم مصابي العمليات الحربية

نظمت القوات المسلحة مهرجانًا رياضيًا لتكريم مصابي العمليات الحربية والمحاربين القدماء، الذي يأتي ضمن فاعليات الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وتضمن المهرجان الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، على ملاعب جهاز الرياضة العسكري، تنظيم العديد من المسابقات والعروض الرياضية بين الفرق الرياضية التابعة للجمعية، شملت ألعاب القوى، والسباحة، وتنس الطاولة، وكرة السلة، ورفع الأثقال، والتي تحتل المراكز المتقدمة في العديد من البطولات المحلية والدولية، والتي اتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية والإصرار على تحدى الإعاقة وإحراز النصر.

كما شاركت الموسيقات العسكرية خلال المهرجان بتقديم عدد من العروض والمقطوعات الموسيقية الوطنية.

وألقى اللواء أركان حرب مجدي الغرابلي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة أشار فيها إلى حرص القوات المسلحة على الاهتمام بأبنائها وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، عرفانًا بما قدموه من تضحيات تجسد اسمى معاني العطاء والروح الوطنية لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عنها وسلامتها عبر تاريخنا الطويل.

وأشار إلى حرص القوات المسلحة والجمعية على تطوير الخدمات والتي تقدمها لأعضائها من أنشطة وأوجه رعاية صحية واجتماعية وترفيهية، بالإضافة إلى إقامة المعارض الثقافية والفنية لمنتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء، والتي تساهم في تنمية قدراتهم المهارية والرياضية.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم عدد من أبطال الجمعية اللذين حصلوا على الميداليات والمراكز المتقدمة في البطولات المختلفة.