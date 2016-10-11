«الدولية للهجرة»: أكثر من 316 ألف مهاجر ولاجئ وفدوا إلى أوروبا العام الجاري

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء، أن عدد الوافدين عبر البحر المتوسط إلى الشواطئ الأوروبية، خاصة اليونان وتركيا في العام الجاري وحتى الآن، بلغ 316 ألفا و331 مهاجرًا ولاجئًا.

و ذكرت المنظمة – في بيان – أن عدد من وصلوا إلى اليونان بلغ 167 ألفا و972 مهاجرًا ولاجئًا في الوقت الذي بلغ عدد من وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية 144 ألفا و527 مهاجرًا ولاجئًا.

وأشارت المنظمة إلى أن العدد الإجمالي هو أقل مما تم تسجيله في ذات الفترة من العام الماضي، والذي كان قد بلغ أكثر من 520 ألف مهاجر ولاجئ.

وأوضحت المنظمة أن عدد حالات الوفاة غرقا أو باعتبارهم من المفقودين خلال رحلات البحر الخطرة كان أعلى في العام الجاري عنه في العام الماضي، حيث بلغ عدد الوفيات هذا العام 3611 حالة وفاة أو فقدان، بينما كان العدد العام الماضي 3039 حالة، منوهة بأن العدد الإجمالي لحالات الوفاة والمفقودين في العام الماضي بأكمله كان بلغ 3673 حالة.

أش أ