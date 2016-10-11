مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء اليوناني “اليكسيس تسيبراس”، وذلك قبل بدء أعمال الدورة الرابعة للقمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

وصرح السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس الوزراء اليوناني، وأشاد بنمو وتطور التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة، لاسيما في ضوء العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين مصر واليونان، وأعرب عن تطلعه لتطوير الشراكة الاقتصادية بين الدولتين في ضوء تزايد فرص التعاون في العديد من المجالات، وعلى رأسها مجالات الاستثمار والطاقة والسياحة والنقل البحري، بالإضافة إلى التعاون العسكري.

كما ثمّن الرئيس المواقف اليونانية الداعمة لمصر في إطار المحافل الدولية، وخاصةً الاتحاد الأوروبي، وحرص اليونان على إطلاع بقية الدول الأوروبية على الصورة الحقيقية للتطورات التي شهدتها مصر. وأشار السيد الرئيس إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، منوهاً إلى ضرورة تبني منهج متوازن وشامل للتعامل مع أسباب هذه الظاهرة لا يقتصر على الجوانب الأمنية، وإنما يركز على إيجاد حلول للنزاعات التي تؤدي إلى نزوح اللاجئين، فضلاً عن دعم عملية التنمية في دول المصدر والعبور.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء اليوناني أشاد بما حققته علاقات التعاون بين البلدين من نقلة نوعية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس إرادة سياسية واضحة وقوية لتعزيز التنسيق المشترك من أجل مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، وأشار إلى أهمية متابعة نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها السيد الرئيس إلى اليونان في ديسمبر الماضي وتنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات ثنائية.

وأعرب “تسيبراس” عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الاستثمار، مشيراً إلى أن اليونان تعد رابع أكبر دولة أوروبية مستثمرة في مصر، كما زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي ليصل إلى 1.7 مليار دولار.