مصر توقع العديد من الاتفاقيات الدولية للحفاظ على ثرواتها الطبيعية

أكد الدكتور جمال جمعة رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة ان القطاع هو المسئول عن وضع وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط وبرامج العمل الوطنية التى تختص بحماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجى داخل شبكة المحميات الطبيعية و خارجها فى مصر، مشيرا الى ان مصر وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية ونفذت العديد من البرامج مع الشركاء الدوليين للحفاظ على تلك الثروات الطبيعية و لتنمية المحميات فى مصر.

جاء ذلك خلال ورشة عمل” تحديث ملف الانظمة البيئية الحرجة بحوض البحر المتوسط ” التى نظمها جهاز شئون البيئة من خلال مشروع صون الطيور الحوامة بالتعاون مع المجلس العالمى لحماية الطيور والاتحاد الدولى لصون الطبيعة وصندوق الانظمة البيئة الحرجة بحضور المهندس احمد ابو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ريتشارد جيرمت مدير برامج حماية الطبيعة بالمجلس العالمى لحماية الطيور ، الدكتور بيير كاريت مدير صندوق دعم الانظمة البيئية الحرجة حوض البحر المتوسط ، الدكتور مصطفى فودة علاوة على عدد من خبراء البيئة و قطاع حماية الطبيعة فى مصروبمشاركة عدد من الجهات المعنية بحوض البحر المتوسط.

وأوضح الدكتور اسامة الجبالى مدير مشروع الطيور الحوامة ان المشروع قام بالإعداد لورشة العمل من خلال تجهيز المعلومات المتاحة حول البيئات الحرجة بالبحر المتوسط لمراجعة وتحديث تلك البيئات بالاضافة الى العمل على وضع مصر ضمن الدول المؤهلة لمنح صندوق دعم البيئات الحرجة بحوض البحر المتوسط والتى ستهتم بحماية التنوع البيولوجى وحماية البيئات الطبيعية بالبحر المتوسط.

أ ش أ