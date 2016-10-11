افتتاح أول معبد «هندوسي» في أبوظبى بنهاية عام 2017

قال رجل أعمال يشرف على مشروع لبناء أول معبد هندوسي في أبوظبي اليوم الثلاثاء، إن المعبد سيكون جاهزًا لاستقبال المصلين بحلول نهاية 2017.

وبحسب «رويترز» فأن المعبد سيقام على على أرض تبرعت بها حكومة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية.

وأعلنت الحكومة تخصيص الأرض لبناء المعبد أثناء زيارة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال الملياردير الهندي ورجل الأعمال «بي.آر. شيتي» الذي يرأس لجنة تنسيق المعبد “الإمارات مثال رائع للتسامح الديني حيث يعيش أناس من جنسيات مختلفة في تناغم هنا.”

وأضاف أن مشروع المعبد يحصل على تمويل خاص. وخصصت الحكومة 20 ألف متر مربع من الأرض في الوثبة قرب مدينة أبوظبي.

وتفيد بيانات من السفارة الهندية في أبوظبي بأن الهنود يمثلون أكبر جالية أجنبية في البلاد ويبلغ عددهم 2.6 مليون نسمة أو حوالي 30 % من سكان الإمارات.