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بالصور..مركز أورام الفيوم يوقع بروتوكول تعاون مع إدارة سنورس التعليمية

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جانب من توقيع البروتوكول

جانب من توقيع البروتوكول

عقد مجلس إدارة الجمعية العلمية لمرضى الأورام، برئاسة الدكتور صلاح أبو طالب، بروتوكول تعاون، اليوم الثلاثاء، مع إدارة سنورس التعليمية، برئاسة الدكتور مصطفى خليل عبد الرازق، وبحضور الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، لدعم مركز اورام الفيوم، من خلال تبرعات العاملين بادارة سنورس والطلاب.

وشمل بروتوكول التعاون الذي عقد اليوم بمقر المركز، إطلاق حملة للتوعية داخل مدارس إدارة سنورس التعليمية، يحاضر فيها أطباء من مركز الأورام، للطلاب والمعلمين، على أن يتم تخصيص صندوق تبرع بكل مدرسة من مدارس إدارة سنورس التعليمية.

والجدير بالذكر أن إدارة سنورس التعليمية، كانت أول إدارة أطلقت مبادرة للتبرع لمركز الأورام، منذ عام تقريبًا، وقام الدكتور مصطفى خليل مدير الإدارة بتخصيص جزء من رواتب الموظفين للتبرع لمركز اورام الفيوم، وحرص على تجديد المبادرة بعقد بروتوكول تعاون مع مركز الأورام، لتوسيع قاعدة التبرع وحملات التوعية من مرض السرطان.

وعقد البروتوكول بحضور أعضاء من مجلس إدارة الجمعية العلمية لمرضى الأورام، محمد قطب السكرتير العام، وإبراهيم فلة أمين الصندوق، والدكتورة دينا الحادقة المدير التنفيذي، وفريق المركز الإعلامي.

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