بالصور..محافظ بني سويف ورئيس القابضة للمياه يفتتحان محطة مياه جديدة‎

افتتح المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المرحلة الاولى من تطوير محطة مياه كوم أدريجة بمركز الواسطى، بطاقة 100 ل/ث، بتكلفة مليون جنيه، وتخدم 45 ألف نسمة بقرى الميمون، و بني حدير، و أدريجه، وكوم أدريجه، والديابية، و مدينه الواسطى.

وتفقد المحافظ ورئيس الشركة مكونات المحطة، واستمع لشرح من القائمين على التنفيذ لمراحل التطوير، التي تتم لرفع كفائتها الي 400 لتر في الثانية، حيث يتم تطويرها علي أربع مراحل بحيث تصل المياه في كل مرحله الي 100 لتر في الثانية، لرفع انتاجية المياه بمركز الواسطي و لتغطية احتياجات المواطنين.

حيث أعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح أي مشروع خدمي يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن ، مشيًرا إلى أن هذه المحطة متوقفة منذ أكثر من 3 سنوات، وتم وضع جدول زمني لتشغيلها في أقل من 3 شهور وهو مايعد مثال لسرعة الإنجاز، مطالبًا بالعمل الجاد منأجل انجاز باقي المراحل، لافتًا إلى أن المحافظة بصدد وضع خطة عمل متكاملة تضم جهود الجهات الرسمية مثل شركة المياه والهيئة القومية لمياه الشرب، ومركزبحوث الاسكان، فضلاً عن الهيئة العربية للتصنيع والاستعانة بالخبرات العلمية والتكنولوجيا العالمية في تحديد خريطة كاملة للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وتحديد مشكلاته والحلول المناسبة وآليات التنفيذ.