بالصور .. قاتل صديقه بشبين القناطر : قتلته عشان عاوز يحبسني

أدلى المتهم بقتل صديقه وإلقاء جثته بمياة الرشاح بشبين القناطر بمحافظة القليوبية لخلافات مالية باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الجريمة وقال في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة برئاسة المستشار مراد أمين رئيس نيابة شبين القناطر أنه اقترض مبلغ مالي من المجني عليه، لكنه كان يمر بضائقة مالية ولم يستطع سداد المبلغ ففوجئ بجنحه مباشرة ضده، بموجب إيصال أمانة كتبه له عندما اقترض منه المبلغ قائلا "قتلته عشان عاوز يحبسني ".

وأضاف المتهم الذي قام بتمثيل كيفية ارتكابه الجريمة أنه قام بوضع الجثة في جول وحملها وألقي بها بمياة الرشاح لإخفاء معالم الجريمة .

وكان المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز شبين القناطر تلقي بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة المجني عليه " أحمد ا" بائع متجول ملقاه بالرشاح، وبمعاينة مسكنه وجد اثار دماء غزيرة وتم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء دكتور أشرف عبد القادر وبفحص علاقات المجنى عليه توصلت التحريات إلى وجود خلافات ماليه بين المجني عليه والمتهم " عماد م" عاطل لقيام الأخير بإقتراض مبلغ مالي كبير من المجنى عليه ولدى تعثره في السداد قام المجنى عليه برفع جنحه ضده

وبإستهداف المتهم تم ضبطه وبمواجهته اعترف انه كان يمر بضائقه ماليه وعقب علمه بقيام المجني عليه برفع جنحه ضده فتوجه لمسكنه وتشاجر معه وقتله وألقى جثته في الرشاح، وكذا السلاح المستخدم في الواقعه ( مطواه ).

المتهم بقتل صديقه أثناء تمثيل الجريمة

قاتل صديقه يعترف بالجريمة

اثار دماء المجني بمسرح الجريمة

جانب من معاينة النيابة لموقع الجريمة

المتهم أثناء تمثيل الجريمة