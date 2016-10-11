استقالة 4 أعضاء بمجلس نقابة الصيادلة بالسويس بسبب سلاسل الصيدليات

تقدم 4 من القيادات النقابية فى مجلس نقابة الصيادلة بالسويس باستقالتهم بسبب ما وصفوه بالسكوت فى السويس عما يحدث من تدخل غرباء عن المهنة فى المهنة. والمستقيلون هم، الأمين العام محمد طارق الريدى ورئيس لجنة الحكوميين محمد أنور على ورئيس لجنة الصيدليات محمد بدوى ومقرر لجنة الحكوميين يسرا ناصر عبد العزيز.

وقال المستقيلون فى بيانهم ونص استقالتهم، "نتقدم باستقالتنا جميعا من عضوية مجلس النقابة وأية مناصب رسمية أخرى بالنقابة الفرعية بالسويس، لاستشعارنا الحرج، حيث فى الوقت الذى نجحنا فيه للتصدى بكل قوة للدخلاء على المهنة ونجحنا فى إغلاق وإلغاء إجراءات ترخيص صيدليات مملوكة للدخلاء فى سابقة هى الأولى من نوعها بالسويس، وفى الوقت التى تسعى فيه النقابة العامة جاهدة للحد من انتشار السلاسل التى تؤثر بالسلب على مصالح جميع الصيادلة.

وأكد المستقيلون، "فى الوقت الذى أقرت فيه الجمعية العمومية الأخيرة لصيادلة السويس لضرورة اتخاذ اجراءات صارمة لمنع انتشار سلاسل الصيدليات بمحافظة السويس، إلا أن الممارسات الأخيرة للبعض والسكوت المريب للبعض الأخر ممن قد ائتمنهم الصيادلة على إدارة أمورهم جعلنا فى أزمة كبيرة بسبب أن مصداقية مجلس النقابة أصبحت على المحك".