يلدا غول شريفي تشعل انستقرام بإطلالاتها الأنيقة

لفتت العارضة الإيرانية يلدا غول شريفي أنظار المتابعين في الخليج العربي في الفترة الأخيرة، فأصبحت ضمن أشهر الفاشينيستات، حيث تحرص دائماً على مشاركة متابعيها على "إنستقرام" بأجمل التنسيقات العصرية الأنيقة.

تتمتع يلدا بذوق أنثوي رائع، حيث تظهر متألقة بالفساتين القصيرة ذات التصميم الناعم والبسيط، ويبدو أن هذا النوع من الفساتين هو المفضل لديها، فقد كان طاغياً على عدد كبير منها، وكان أجملها إطلالة أنيقة بفستان وردي قصير نسَّقته مع عقد ذهبي لافت، وإطلالة أخرى بفستان ذهبي رائع بكمَّين طويلين جذابين، وحذاء مخملي بكعب عالٍ.

وفي الإطلالات اليومية تختار يلدا تنسيقاً مريحاً بالجينز أو البنطلون المطبَّع مع قميص أنيق لتحصل على إطلالة مريحة وأنيقة دون تكلف أو مبالغة.

ولأنها من سكان الكويت مع زوجها وطفلتيها، نجد تأثير الأزياء الخليجية ظاهراً في إطلالاتها من فترة لأخرى، فقد لفتتنا إطلالتها بالعباية الجميلة بتنسيق الكيد الناعم، كما ظهرت بعباية رائعة مطرزة بالخيوط البيضاء.

جمعنا لك في الصور أعلاه باقة من أجمل إطلالات الأنيقة يلدا غول شريفي على "إنستقرام" شاهديها وشاركينا برأيك.