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حقيبة "تيفين" الأنيقة من دار "رالف لورين"

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الثلاثاء 11-10-2016 14:36

عادت حقيبة "تيفين" Tiffin المميزة من دار "رالف لورين" Ralph Lauren في موسم خريف وشتاء 2016-2017، لكن هذه المرة بتفاصيل أكثر أناقة وأكثر فخامة، حيث أنها صنعت في ايطاليا من أفخم أنواع الجلود الطبيعية، لتكون حقيبتك المفضلة هذا الموسم ولاسيما أن تصميمها الجديد جمع بين النمط الكلاسكيي والنمط العصري.
متوفرة في قياسين لتختاري منها ما يناسبك، وقد صممت مع تفاصيل فاخرة، ولاسيما القفل المعدني الذي زين واجه الحقيبة، والمقبض العلوي مع الحزام القابل للفك والتركيب، وبذلك تضمنين طرق متعددة لحمل الحقيبة في اليد أو على الكتف، كما بامكانك احكام اغلاق القفل لاطلالة أكثر رزانة أو تركه مفتوح لاطلالة أكثر شبابية وعصرية.
حقيبة "تيفين" Tiffin المميزة من دار "رالف لورين" Ralph Lauren متوفرة حالياً في متاجر الشرق الأوسط.

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سيدتي