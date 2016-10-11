لن تصدقي غرابة هذه الأحذية، فهل تجرئين على انتعالها؟

صيحات الموضة غريبة وعجيبة، وفي كلّ موسم تقدّم لنا دور الأزياء العالمية أفكاراً جديدة ومبتكرة في ما يتعلّق بالملابس والاكسسوارت أيضاً. ولموسم خريف وشتاء 2016-2017 شاهدنا تصميمات أحذية غير مألوفة ولا تُصدّق! لكن يبقى السؤال هل تجرئين على انتعال هذه التصميمات.



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تصميمات أحذية مصمّمة للنساء الجريئات فقط

كعوب مرتفعة جداً وأشكالها مستوحاة من أفكار غير اعتيادية، مثل ثريات الكريستال أو الأشكال الهندسية، أو مصنوعة من موادّ مختلفة مثل البلاستيك أو المعدن، شاهدناها كتصميمات مبتكرة لدى كلّ من "دولتشي اند غابانا" Dolce&Gabbana، و"جي دبليو اندرسون" J.W.Anderson، و"نيكولاس كيركوود" Nicholas Kirkwood وغيرهم؛ والنساء الجريئات فقط سيتمكّنَ من انتعال هذا النوع من الأحذية.

من الأسود إلى الألوان الزاهية والألوان المعدنية

جاءت تصميمات هذه الأحذية بألوان متعدّدة، بعضها من الألوان الحيادية كالأسود، وقد رأيناها لدى كلّ من "غوتشي" Gucci، و"جيفنشي" Givenchy، و"مارني" Marni؛ وبعضها من الألوان الزاهية كالزهري أو البيج، وقد رأيناها لدى كلّ من Acne Studios، و"بالنسياغا" Balenciaga؛ وهنالك الدرجات المعدنية التي شاهدناها لدى كلّ من "شارلوت أوليمبيا" Charlotte Olympia و"دولتشي اند غابانا" Dolce&Gabbana.

شاهدي مجموعة الأحذية الغريبة والمبتكرة التي جمعناها لك من مجموعات الخريف والشتاء، وأخبرينا إن كنت تملكين الجرأة الكافية لانتعالها!