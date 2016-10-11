الرقابة الإدارية: مخزون الأرز بالدقهلية «صفر»

اكتشفت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الدقهلية، خلال حملة لمتابعة عمليات توريد الأرز من الفلاحين، اليوم، خلو مخازن شركات مضارب الأرز الحكومية من المخزون الاستراتيجي للأرز برصيد “صفر”، وعزوف الفلاحين عن بيع المحصول بالسعر الذي حددته الحكومة، بعد تخطي سعر السوق السوداء 3 آلاف جنيه.

وتفقدت الحملة، التي أشرف عليها اللواء أحمد فيض الله رئيس هيئة الرقابة الإدارية في الدقهلية، فاكتشف خلو مضارب الأرز الحكومية من الموردين، وعزوف الفلاحين عن توريده، بعد إعلان الحكومة استلام الأرز بسعر يتراوح بين 2200 جنيه وحتى 2400 جنيه للطن، بينما تخطت أسعار طن أرز الشعير لبعض الأصناف في السوق السوداء 3 آلاف جنيه حسب نوعية الأرز.

وفوجئ أعضاء الحملة بتوقف ماكينات ضرب الأرز عن العمل، حيث لم يوجد سوى 1.8 طن أرز في المخازن، باعها فلاح لمضارب المنصورة في أول الموسم، في حين أن طاقة التخزين تصل لـ45 ألف طن أرز.

وشكا مسؤولو المضارب، الحكومة، لأعضاء هيئة الرقابة، حيث اتهموها بالفشل إدارة أزمة الأرز على مدار 3 سنوات، بعد منع المضارب من استلام الأرز خلال العامين الماضيين، وعدم توفير السيولة النقدية لشراء المحصول من الفلاحين، ما أدى إلى نقص المخزون الاستراتيجي من الأرز، والذي أدى إلى أزمة الأرز الأبيض العام الماضي.