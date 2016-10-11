اندلاع حريق في مجمع “مركز أوروبا” التجاري في برلين

قال متحدث باسم إدارة الإطفاء في العاصمة الألمانية برلين، إن حريقا اندلع في المجمع التجاري “مركز أوروبا” في غرب برلين وهو مبنى أثري.

وقال إنه من السابق لأوانه تحديد سبب الحريق الذي يبدو أنه شمل سطح المبنى الواقع في حي تشارلوتينبرج الذي يعتبر قصره وشوارع التسوق للمنتجات الفاخرة فيه مناطق جذب شهيرة للسياح، ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.

وأظهر تسجيل فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة لهب ودخان يتصاعد من سطح المبنى المكون من 20 طابقا والذي بني في أوائل ستينات القرن الماضي بعد بناء حائط برلين.

ويتميز المبنى بنجمة دوارة هي العلامة التجارية لشركة مرسيدس بنز مما جعله رمزا للرأسمالية في برلين الغربية.