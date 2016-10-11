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صور..القوات البحرية تحبط محاولة لتهريب طن و600 كيلو جرام من «الحشيش»

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صور..القوات البحرية تحبط محاولة لتهريب طن و600 كيلو جرام من «الحشيش» صور..القوات البحرية تحبط محاولة لتهريب طن و600 كيلو جرام من «الحشيش»

جانب من المضبوطات

واصلت عناصر القوات البحرية تنفيذ مهامها فى تأمين وحماية الحدود الساحلية للتصدى للعناصر الإجرامية وجماعات التهريب والخارجين على القانون حيث نجحت فى إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد كانت على متن أحد بلنصات الصيد شمال مدينة السلوم .

وبحسب بيان للمتحدث العسكري عثرت القوات البحرية أثناء تفتيشها للبلنص الذى كان يستقله 4 أفراد يحملون الجنسية السورية على كميات كبيرة من مخدر الحشيش تزن حوال طن و(600) كيلو جرام، وتم القبض على طاقم البلنص وتسليمهم إلى جهات الاختصاص، والتحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتواصل عناصر القوات البحرية مهامها فى تمشيط الحدود الساحلية فى نطاق المياه الإقليمية، ورفع حالات التأهب الأمنى، وزيادة الإجراءات الأمنية، للتصدى لعمليات التهريب على كافة الإتجاهات الاستراتيجية .

 

 

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