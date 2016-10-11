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القبض على عاطلين وبحوزتهم مواد مخدره بالدقهلية

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القبض على عاطلين وبحوزتهم مواد مخدره بالدقهلية القبض على عاطلين وبحوزتهم مواد مخدره بالدقهلية

أرشيفية

تمكنت مباحث قسم شرطة بلقاس، من القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو بانجو وأسلحة بيضاء.

وكان اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث بلقاس من ضبط “صلاح.ع.ع”، وشهرته صلاح عنيفة، 28 سنة، عاطل، ومقيم بالشوامي، وبحوزته ” 220 ” لفافة ورقية صغيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، وزن 2.500 كجم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضررقم 26342 جنايات مركز بلقاس لسنه 2016م.

كما تم ضبط  ”رأفت.ف.ر”، 25 سنة، عاطل، ومقيم بسنديلة، وله كارت معلومات تحت رقم 1258/4، وبحوزته 5 لفافات ورقية متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر، وزن 600 جم، سلاح أبيض وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26383 جنايات مركز بلقاس لسنه 2016م.

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