وزير الآثار يحيل واقعة حفل «الكرنك» للنيابة الإدارية

أحال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار واقعة إقامة حفل دى جى D.J بساحة معبد الكرنك، للنيابة الإدارية للتحقيق، وذلك للوقوف على جميع الملابسات والتحرى عن وجود أية مخالفات من الناحية الأثرية، لاتخاذ ما يلزم نحو معاقبة أى شخص يثبت تورطه.

وأكد محمد عبد العزيز مدير عام آثار مصر العليا، أن جميع الموافقات التى أتخذها القائمون على الحفل كانت فى منتصف شهر مارس 2016، أى قبل تولى الدكتور خالد العنانى مسئولية حقيبة الآثار، مضيفا أن الحفل كان فى الساحة الأمامية للمعبد إلى الشرق منه بمسافة 200 متر وليس داخله كما أثير فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضح عبد العزيز أن الوزارة قامت بعمل سياج حول المكان المخصص للحفل لعدم المساس بالمنطقة الأثرية، كما أنه تم إغلاق أبواب المعبد وقت إقامة الحفل والذى بدأ فى السابعة مساء أى بعد انتهاء مواعيد الزيارة الرسمية.

وأفاد عبد العزيز أن شرطة السياحة والآثار كانت موجودة طوال مدة إقامة الحفل، كما كانت تقوم بتفتيش جميع المدعويين قبل الدخول للحفل، مشيراً إلى أن وزارة الآثار ومفتشى المنطقة غير مسئولين عن أية تجاوزات اخلاقية فردية تحدث داخل الحفل، مؤكدا أن الحفل تم فى وجود الشرطة وبعد إتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة.