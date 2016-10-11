«فيسبوك» تطلق خدمتها الموجهة للمؤسسات والشركات Workplace

قامت شركة فيسبوك بالإعلان عن شيء جديد اليوم، وهو أنه كمنصة تواصل اجتماعي لم تقم فقط بتوصيلك مع الأصدقاء والعائلة، بل إنها تنوي توسيع الحدود قليلا لتجعلك تتواصل مع أصدقاء العمل.

حيث قامت الشركة بالإعلان عن تجربة نسخة من تطبيق Facebook Workplace في العديد من الشركات لمدة عام كامل، وحاليا هناك ألف مؤسسة وشركة تستخدم هذا التطبيق، والذي كان يعرف مسبقا باسم Facebook at Work.

وكشفت عن أن هناك حوالي 100 ألف مجموعة تم إنشاؤها على هذه المنصة الجديدة، وأن أعلى 5 دول تستخدم هذا التطبيق هي الهند، الولايات المتحدة، النرويج، المملكة المتحدة وفرنسا، وأنهم حقا فخورون ومتحمسون للتقدم الذين قاموا به في صنع هذا التطبيق.

ووفقا لموقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”، أضافت الشركة أن Workplace سيكون متوفرا لجميع الشركات وفي جميع الدول، مشيرا أنه ليس فقط لجعل بعض الناس يتحدثون عبر الهاتف وهم يفصلهم جدار المكتب، ولكن لهؤلاء من يقضون يومهم كاملا داخل ميدان العمل، سواء كانت شركات الشحن على سبيل المثال أو البنوك في أوقات أخرى لتبادل الأوراق المهمة عوضا عن استخدام الفاكس.

وتابعت، إنه يمتلك كل ما يمتلكه فيسبوك من مميزات، بما فيها المقاطع المباشرة أو آخر الأخبار أو القدرة على صنع شيء جديد ومشاركته عن طريق جماعة أو عن طريق التحدث مباشرة مع إحدى أصدقاء العمل، وأيضا إمكانية البحث عن المنشورات القديمة والمنشورات الذي عليها إقبال، وأيضا بعض المميزات الجديدة مثل الإحصائيات والدمج مع المواقع وهكذا، وأيضا تسجيل الدخول بشكل منفرد وإمكانية ربط هذه الخواص بقسم الـIT الخاص بالشركة الخاصة بك بكل سهولة.

وفي النهاية أوضحت أن عدد من الشركات ساهم في جعل Workplace يعمل، وأنه سيكون مجانيا لجميع الشركات، ولكن عند وقت معين سيكون بمقابل مادي، وهذا عندما يكثر عدد العمال بشكل كبير، ويمكنكم التعرف على الأحوال المالية الخاصة بـWorkplace عن طريق الموقع المخصص بأسعاره.

وللاشتراك يمكنك الدخول إلى الموقع الخاص بتطبيق Workplace للتسجيل، ومتابعة آخر الأخبار عن طريق صفحة فيسبوك الخاص بـWorkPlace، جدير بالذكر أنه للتسجيل في هذه الميزة عليك امتلاك بريد إلكتروني خاص بالعمل، وهو ما يمتلك نطاق خاص بالشركة، أي أنه لا يمكنك التسجيل باستخدام بريد إلكتروني عادي.