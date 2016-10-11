«برلمانية»: سنضرب بيد من حديد علي من يتلاعب بصحة المصريين

قالت النائبة هالة صبحي مستكلي عضو مجلس النواب، عن دعم مصر، بالغربية، أنه تم الاتفاق داخل لجنة الصحة بالبرلمان مع وزارة الصحة، علي إجراء مسح شامل لمرضى “فيروس C” علي مستوي الجمهورية مرة أخرى، مشيدة بمجهودات الوزارة بالمشاركة مع “صندوق تحيا مصر”، في القضاء علي قوائم انتظار علاج “فيروس C”، قائلة “وزارة الصحة استطاعت تحقيق أول إنجاز في علاج كل مرضى “فيروس C” ممن سجلوا بوزارة الصحة “.

وأشادت مستكلي، إلي ما وصلت له وزارة الصحة وسوق الدواء في مصر من توفير علاج “فيروس C”، محلي بنفس المادة الفعالة للمستورد، و مطابق للمواصفات العالمية ومنظمة الصحة العالمية وبأسعار أقل بكثير عن الأدوية المستوردة، مؤكدة أن أي محاولات للتلاعب بصحة المصريين أو إهدار المال العام، لن نتهاون في محاسبة المسئولين عن ذلك، قائلة “سنضرب بيد من حديد علي من يتلاعب بصحة المصريين أو رصد أي محاولات لإهدار المال العام”.

وكشفت عضو لجنة الصحة، أنه يجرى حالياً التواصل مع وزارة الخارجية بخصوص اشتراط بعض الدول العربية والأوربية إجراء تحليل “الأجسام المضادة ” للحصول علي تأشيرة هذه الدول، مشيرة إلي أنه تجري حالياً اتصالات بسفراء الدول لاستبدال تحليل “الأجسام المضادة “،بتحليل الـ”PCR” ،حيث أن الأجسام المضادة لا تظهر ما إذا كان مصاب بالفيروس من عدمه.

وتقدمت نائبة الغربية ،بمقترح لتحويل مستشفيات التكامل بكل محافظة إلي مستشفيات متخصصة لعلاج مرضى الكبد، والقضاء علي مراكز الكبد الخاصة المحتكرة للعلاج، بجانب الاستفادة من مستشفيات التكامل المغلقة للقضاء علي المرض نهائياً، وتقليل الضغط علي مراكز ومستشفيات وزارة الصحة لعلاج الفيروس، فضلاً عن تخفيف معاناة مرضى الكبد للحصول علي الجرعات.

وقالت النائبة هالة صبحي مستكلي ،أنه تم الاتفاق داخل لجنة الصحة علي تشكيل لجان مصغرة “غرف عمليات”لتقصي الحقائق حول المشكلات التي تواجه المنظومة الصحية في مصر ،منها مستشفيات التكامل والرقابة علي بنوك الدم ،ومعرفة الأسباب حول اختفاء المحاليل من السوق ،وأيضاً ألبان الأطفال ،مؤكدة أن دور الانعقاد الحالي سيختلف عن السابق،نظراً لأن دور الانعقاد الأول كانت هناك قوانين تنتظرنا لمراجعتها واستحقاقات دستورية كان لأبد من الانتهاء منها في الدور الأول ،قائلة “الدور الرقابي للنواب سيظهر وبجدية وقوة وحزم في دور الانعقاد الحالي”.