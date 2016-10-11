سيول: نبحث فرض عقوبات منفردة على بيونج يانج

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء عن أن الحكومة الكورية الجنوبية تنظر في خطتها لفرض عقوبات منفردة على كوريا الشمالية.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي يون بيونج سيه يوم أمس الاثنين إن الحكومة تنظر في الخطة لفرض عقوبات منفردة مشددة على بيونج يانج.

وذكر المتحدث باسم الوزارة جو جون هيوك أن الحكومة فرضت في مارس الماضي العقوبات المنفردة على القطاعات المختلفة، مضيفا أنها تبحث في الوقت الحالي عن سبل فرض عقوبات أكثر فعالية وتفصيلا عن عقوبات مارس الماضي على كوريا الشمالية.

وأكد على أن الحكومة الكورية الجنوبية تجري مشاورات معنية مع حكومات أخرى بناء على التعاون الوثيق مع الدول الحليفة للبلاد مثل الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، وسيتم الإعلان عن نتائجها حالما يتم تحديدها.