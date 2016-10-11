مؤمن سليمان: سأستقيل هاتفيا في حالة خسارة إفريقيا.. لن أذهب للتدريبات

الأمور تبدو محسومة لمؤمن سليمان المدير الفني لفريق الزمالك. خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا تساوى استقالته من منصبه.

الزمالك يستعد لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت أمام صن داونز.

قبل أن يستضيف لقاء الإياب في الـ23 من نفس الشهر في مصر.

وأجاب مؤمن سليمان بشكل قاطع عن سؤال “ماذا لو خسر الزمالك لقب إفريقيا؟) قائلا: “لن أذهب للتدريبات مرة أخرى بكل تأكيد”.

وأوضح خلال ظهوره عبر قناة صدى البلد “أعرف جيدا قيمة البطولة ومدى اشتياق جماهير الزمالك لها، خسارتها تساوى نهاية كل شيء”.

وواصل “وقتها بكل تأكيد سأرفع الحرج عن الجميع وسأتقدم باستقالتي، سأستقيل هاتفيا وقتها، لا يوجد أي مبرر للاستمرار في حالة خسارة اللقب بكل تأكيد”.

نقلا عن موقع في الجول