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مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 1500 علبة سجائر مقلدة

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مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 1500 علبة سجائر مقلدة مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 1500 علبة سجائر مقلدة

>الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث بالإسماعيلية من ضبط 1500 علبة سجائر مقلدة داخل مخزن بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

 

كان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعقيد ولاء رضوان، رئيس مباحث التموين، والمقدم عادل الجزار، وكيل المباحث، مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية من السجائر المقلدة فى أحد المخازن الكائنة فى دائرة ثانى الإسماعيلية بقصد ترويجها فى الأسواق وعليه فقد قام ضباط القسم بإجراء التحريات حول تلك المعلومات أكدت صحتها، وأضافت التحريات بأن ذلك المخزن كائن شارع العشرينى ثانى الإسماعيلية، حيث قام ضباط مباحث التموين بحملة استهدفت ذلك المخزن .

 

وتم ضبط الشخص القائم عليه "أحمد. ا. ع. م" ٢٣سنة مدير مخزن أحد محلات الجملة الكائن أول العشرينى قسم ثانى الإسماعيلية ومقيم بذات العنوان وبالتفتيش تم ضبط ١٥٠٠ علبة سجائر كليوباترا مقلدة شبيه بالعلبة الأصلية بطريقة متقنة يصعب تفريقها ومجهولة المصدر.

 

وبمواجهه المتهم عما أسفرت عنه عملية الضبط أقر بحيازته للسجائر المضبوطة المقلدة بقصد ترويجها فى الأسواق مستغلا قلة سعرها وغش المواطنين، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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مصر 365

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