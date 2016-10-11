هزاع بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان

ترأس سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان اليوم اجتماع مجلس إدارة الهيئة بمكتب سموه في ديوان ولي عهد أبوظبي.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل من سعيد محمد سعيد المقبالي والدكتور مطر محمد سيف النعيمي وسلطان خلفان مطر الرميثي فلاح محمد فلاح الأحبابي ومحمد حاجي عبد الله الخوري ومحمد سعيد بخيت النيادي وسيف بدر القبيسي المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان.

واستعرض سموه مع أعضاء مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان الإنجازات المتحققة ..مشددا على أهمية تسخير الجهود ووضع أنجع الحلول لتلافي المعوقات والتحديات ومتابعتها أولا بأول مع فريق العمل ومسؤولي تنفيذ المشاريع الإسكانية ويشمل ذلك أيضا الشركاء المعنيين بتخطيط المشاريع في مختلف مستوياتها ..وتناول المجلس في هذا الشأن تطورات العمل على قواعد البيانات خاصة فيما يتصل بحصر البيوت التي يقتضي هدمها أو إعادة بنائها أو تلك التي يمكن تأهيلها واستخدامها من جديد.

كما استعرض المجلس ميزان العرض والطلب على إسكان المواطنين في مدينة العين وغياثي خلال السنوات الأربع المقبلة /من 2016 وحتى 2020/ وناقش تطورات المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ ومرافقها المجتمعية والخدمية ثم تدارس المواقع المستقبلية للمشاريع في بعض المناطق.

من ناحية أخرى اطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على الكشف الثاني لعام 2016 لحالات الإعفاءات من سداد القرض بسبب الوفاة وعددها 22 حالة بقيمة إجمالية بلغت نحو 21 مليون درهم.

كما ناقش مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان العرض الوافي لآخر تطورات الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهات المعنية في إمارة أبوظبي ..وأكد سمو رئيس المجلس ضرورة توخي الدقة في مجالات الربط الإلكتروني .

ثم اطلع المجلس على قوائم جديدة من طلبات القروض ومنح المساكن والأراضي والأداء العام لمحفظة القروض المقدمة للمواطنين تلك التي بلغت في الفترة من 2007 إلى 2016 نحو 25,167 قرضا تم الصرف الفعلي عليها بقيمة تراكمية مصروفة لنفس الفترة نحو 30 مليارا و108 ملايين درهم.

واستعرض المجلس كذلك مقترح موازنة هيئة أبوظبي للإسكان للعام المقبل 2017.

وتابع مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان تقدم سير العمل في المشاريع الرأسمالية الإسكانية القائمة ومن أبرزها مشروع جبل حفيت والبالغ عدد المساكن الجاري بناؤها فيه 3000 مسكن بإنجاز بلغ ما نسبته 83,82 % ومشروع عين الفايضة والبالغ عدد مساكنه 2000 ونسبة الإنجاز فيه 90,05% ومشروع الشويب الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 71,48 %.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان تأسست لتحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية والتي تشمل تنفيذ برامج إسكان المواطنين في إمارة أبوظبي وتحديد متطلبات تنفيذ هذه البرامج وإعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية وتطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج واستلام الطلبات الخاصة بمختلف البرامج الإسكانية وقروض الإسكان ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.