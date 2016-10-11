الداخلية تحبط تهريب طنى حشيش إلى داخل البلاد على متن مركب صيد بمطروح

أفادت وزارة الداخلية فى بيان لها أنه فى واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد تجار ومهربى المواد المخدرة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق والمشاركة مع هيئة عمليات القوات المسلحة والقوات البحرية وقوات حرس الحدود، من إحباط محاولة تهريب أكثر من طنين من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد على متن مركب صيد قبالة السواحل الشمالية الغربية بالمياه الإقليمية بمحافظة مطروح.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيلاً عصابياً يضم "مصريين وآخرين يحملون جنسيات دول عربية" قاموا بجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش من إحدى الدول العربية على متن إحدى مراكب الصيد عبر مياه البحر الأبيض المتوسط، واستهدف إنزالها وإدخالها البلاد عبر السواحل الشمالية الغربية قبالة محافظة مطروح، فتم رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى، وأعضاء التشكيل: " محمد . أ " – يحمل جنسية إحدى الدول العربية - متواجد حالياً خارج البلاد - مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية جلب مواد مخدرة وآخرون.

وأوضحت الداخلية أنه فى ضوء التنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة والقوات البحرية وقوات حرس الحدود، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، فقد تم ضبط المركب بالمياه الإقليمية قبالة سواحل محافظة مطروح وعلى متنها طاقمها، حائزين ومحرزين "13491 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2200 كيلو جرام كانت معبأة داخل 80 إطار كاوتشوك كبير الحجم، و3 هواتف محمولة، هاتف ثريا، لاب توب ".

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تنفيذاً لإذن النيابة من خلال عدة مأموريات ضمت مجموعات عمل باستهداف المتهمين والقبض عليهم.

واعترف المتهمون بتموينهم تشكيلاً عصابياً لجلب الشحنة المضبوطة بقصد ترويجها داخل البلاد، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وإستخدامهما للسيارات والهواتف المحمولة فى عمليات النقل والترويج .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وتواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها لضبط المتهمين الهاربين .