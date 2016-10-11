"اتيكيت" الأطفال في المدرسة

يترتب على الوالدين، لا سيما الأم، تهيئة الطفل قبل الذهاب إلى المدرسة، وذلك من خلال تطبيق القواعد الـ"اتيكيت" الآتية التي تسردها السيدة نادين ضاهر:

| الاهتمام بصحّة الطفل ونظافته ومظهره الخارجي، لا سيما الأظافر والأذنين والأسنان والملابس والشعر، مع جعل الصغير يلازم المنزل إذا أصيب بمرض ما وذلك حتى يشفى تماماً، لئلا يتسبب بنقل العدوى إلى زملائه. وفي حال الإصابة بمرض معدٍ، كالحصبة أوالحمى، يجب إخطار المدرسة رسمياً بذلك.

| عندما يتغيّب الطفل عن المدرسة لسبب ما، يجب على الأهل إبلاغ الإدارة عن سبب غيابه من خلال إرسال رسالة مختصرة معه عند الحضور إلى المدرسة، موقعاً عليها من وليّ الأمر.

| يجب الذهاب إلى المدرسة من وقت لآخر ومقابلة المدرسين بناء على موعد محدّد، إذ تهدف هذه الزيارات إلى التعرّف إليهم ومعرفة آرائهم في سير دراسة الصغير، مع مراعاة عدم إزعاج المدرسين بأمور تافهة.

| يترتب على أولياء الأمور حضور حفلات المدرسة، لأن مشاركتهم تدخل السعادة إلى قلوب الأطفال، كما أنها دليل على اهتمام الأهل بأولادهم.