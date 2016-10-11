محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء انتيغوا وباربودا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، غاستون براوني رئيس وزراء دولة انتيغوا وباربودا والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا.

وتباحث سموه والضيف بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، حول سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين خاصة في قطاع الاستثمارات وتبادل الخبرة في شتى قطاعات التنمية.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولة انتيغوا وباربودا في المحيط الكاريبي مؤكدا سموه ان دولتنا تضع تجربتها في التنمية وخبراتها لمساعدة الأشقاء والأصدقاء من أجل تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ قواعد الاستقرار الاقتصادي والمعيشي لجميع الشعوب.

من جانبه أعرب غاستون براوني عن رغبة بلاده بمد جسور دائمة مع دولة الإمارات للاستعانة بخبراتها والاستفادة من تجربتها الرائدة في البناء والتطوير في شتى القطاعات لاسيما قطاعي السياحة والبنية التحتية، مشيرا في هذا الصدد الى وجود فرق فنية من دبي في بلاده للمساعدة في بناء وتحديث المطار والميناء وغيرها من البنى التحتية التي تساعد في جذب وتأسيس شراكات استثمارية على مستوى القطاعين العام والخاص من دولة الإمارات وتسهم في الوقت ذاته في تطوير وتنشيط القطاع السياحي في الجزيرة على غرار ما تم انجازه في هذا القطاع في دبي التي اعتبرها نموذجا لدول الكاريبي في التنمية والتحديث.

واشاد رئيس الوزراء الضيف بمستوى التطور والتقدم العمراني والحضاري الذي تشهده دولة الإمارات على مختلف المستويات خاصة لجهة تنويع مصادر الدخل الوطني والبنية التحتية والتنمية البشرية وصولا الى تحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى اليه القيادة الرشيدة وحكومتها والمتمثل في رؤية الإمارات 2021.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومحمد علي العبار رئيس شركة إعمار وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

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