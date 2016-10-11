نائبة عن «حفل الأقصر»: أين الحكومة والوزراء من مهزلة الكرنك

قالت النائبة هالة ابو السعد، إن هناك فيديوهات مسربة حول حفل “غير لائق” بساحة معبد الكرنك بالأقصر، وتم تنظيمه بترخيص من هيئة الآثار المصرية، أثارت استياء أهالى محافظة الأقصر والذين استشاطوا غضبا إزاء السماح لمثل هذه الحفلات التى تمثل إهانة بالغة داخل المواقع الأثرية.

وأضافت أبو السعد، في بيان صادر عنها اليوم، متسائلة : “كيف وصلت الاستهانة بالتراث المصرى، وبالأماكن الأثرية أن تكون عرضة لمثل هذه التراهات، ويكون أقرب إلى الملهى الليلي”.

وأوضحت أن مثل هذه المهزلة تسيء لمصر، وتضيع مجهودات الرئيس السيسي ومجهودات مجلس النواب لتنشيط السياحة، وتفتح الباب أمام الاستعانة بـ4 ألاف سنة حضارة فرعونية.

وتابعت : “وصلت الاستهانة من جانب وزارة السياحة والآثار وقيادات محافظة الأقصر وهيئة الآثار إلى أن تكون هناك رقصات خليعة وعارية وبعض الأعمال المنافية للآداب العامة بالإضافة إلى تداول بعض الممنوعات مثل المخدرات والخمور تحت سمع وبصر الحكومة”.

وانتشرت فيديوهات الحفل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار هذا إستياء أهالى محافظة الاقصر والذين استشاطوا غضبا إزاء السماح لمثل هذه الحفلات التى تمثل تدنيس للمواقع الأثرية.