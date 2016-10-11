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الخميس.. لقاء نادر لبليغ حمدي وعفاف راضى على «ماسبيرو زمان»

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الخميس.. لقاء نادر لبليغ حمدي وعفاف راضى على «ماسبيرو زمان» الخميس.. لقاء نادر لبليغ حمدي وعفاف راضى على «ماسبيرو زمان»

لوجو قناة ماسبيرو زمان

تعرض قناة ماسبيرو زمان، في تمام الساعة الـ 11 من مساء بعد غد الخميس، لقاءً نادرًا للملحن الكبير بليغ حمدي، والمطربة عفاف راضي مع الإعلامية فريال صالح، من خلال برنامج “بروفيل”.

ويتناول البرنامج كيف اكتشف بليغ حمدي، حيث سمع عنها وأراد أن يقابلها، وورآها – لأول مرة – في منزله، حيث وراهن عليها وقدم لها أغنيتين تم تسجيلهما سنة 1970 هما “ردوا السلام، وهوا يا هوا “، ويجيب بليغ – خلال اللقاء – على سؤال المخرج حسين كمال عن موهبة عفاف راضي في التمثيل، وكيف ساندها ووقف بجوارها.

وتتحدث عفاف راضي، عن لقاءها ببليغ حمدي، حيث غنت موشحات وأغاني من الأوبرا، فيما قدم لها بليغ حمدي عددًا من الأغاني الرائعة منها:” وحدي قاعدة في البيت”، والعبقري بليغ يقود الفرقة.

وجاءت البداية الأولى لعفاف راضي – وبالقُرب من شطّ الإسكندرية – حيث اصطحبها بليغ حمدي لكّي تؤدي وصلة فنية في الحفل الذي يُقيمه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.، وعندها قالت عفاف بصوت خفيض: «مع عبد الحليم؟، يعني من الدار للنار على طول». وكانت تلكَ الحفلة هي إحدى حفلات أضواء المدينة في بداية السبعينيات.

واستمر بليغ في التلحين لعفاف راضي، وإنتاج أشهر أغنياتها؛”ليل الغلابة، راح وقالوا راح، القمر مسافر، ومالي ومال الناس”، وذلك بجانب تترات المُسلسلات، كمّا اشترك معها في بطولة المسلسل الإذاعي “حُبي أنا”.

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