الخارجية السورية: انحياز بان كى مون أضر بسمعة منظمة الأمم المتحدة

انتقدت سوريا اليوم الثلاثاء الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته بان كى مون قائلة إنه تسبب خلال فترة ولايته فى الإضرار بمصداقية المنظمة الدولية بالانحياز فى الصراعات الدولية.

ونسبت وسائل إعلام رسمية إلى وزارة الخارجية السورية قولها إن بان "أساء مرارا لمصداقية الأمم المتحدة عندما جعلها رهينة لمشيئة البعض وجعل من نفسه طرفا فى المشاكل التى تعصف بعالمنا اليوم."

ومن المقرر أن يتنحى الأمين العام الكورى الجنوبى البالغ من العمر 72 عاما عن منصبه بنهاية 2016 بعد أن خدم فى الأمم المتحدة لولايتين.