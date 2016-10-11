النيابة الإدارية تحقق في استيلاء مفتشي تموين على 10 ملايين جنيه

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية, بفتح تحقيقات عاجلة فيما تداولته إحدى الصحف بشأن اشتراك بعض مفتشي التموين مع أصحاب المخابز في الاستيلاء على 10 ملايين جنيه بـ`”الكارت الذهبي” في كفر الشيخ.

وذكر بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية أن رئيس الهيئة شدد على ضرورة الحزم في تحديد المسئوليات التأديبية في جرائم إهدار المال العام على نحو خاص, وسد الثغرات التي يتسرب الفساد منها لبلوغ المال العام.

وكان مركز معلومات النيابة الإدارية قد رصد ما تم نشره يوم الجمعة الماضي بعنوان “الرقابة الإدارية تكشف الاستيلاء على 10 ملايين جنيه ب` الكارت الذهبي في كفر الشيخ حيث جاء في تفاصيل الخبر أن هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ كشفت عن طريقة جديدة للتلاعب في السلع المدعمة من خلال استغلال بعض مفتشي التموينبالاشتراك مع أصحاب المخابز لتقنية “الكارت الذهبي” المخصص لهم والذي يمكن مفتش التموين من خلاله من صرف ألفى رغيف خبز مدعم يوميا.

وتبين أن بعض مفتشي التموين أساءوا استخدام “الكارت الذهبي” الذي يواجه به بعض المواطنين عيوبا تقنية في الكروت الذكية الخاصة بصرف الخبز والتموين, حيث بلغت قيمة مبالغ الدعم التي قاموا بالاستيلاء عليها بدون وجه حق 10 ملايين جنيه.