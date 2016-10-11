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الأوقاف الكويتية: المصري المنتمي لـ«داعش» لا يعمل لدينا

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الأوقاف الكويتية: المصري المنتمي لـ«داعش» لا يعمل لدينا الأوقاف الكويتية: المصري المنتمي لـ«داعش» لا يعمل لدينا

المتهم المصري إبراهيم سليمان

نفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، أن يكون “الداعشي” الذي ألقي القبض عليه إثر محاولته قتل أميركيين دهسا، قد عمل في الوزارة أو في أي من مساجد الكويت.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، أحمد القراوي، إن الوافد المتهم “لا يعمل في الوزارة ولم يعمل يوما إماما أو مؤذنا في مساجد الكويت”، وفق ما ذكرت وكالة “كونا”.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت السبت الماضي توقيف المتهم إبراهيم سليمان “مصري الجنسية”، إثر حادث تصادم متعمد بين المركبة التي كان يستقلها بمركبة أخرى تقل 5 أميركيين.

وقد عثر داخل سيارته على ورقة بخط يده تشير إلى تبنيه أفكار تنظيم “داعش” الإرهابي، وحزام ومواد يشتبه في أنها مواد متفجرة تنبئ عن تخطيطه لعمل إرهابي.

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