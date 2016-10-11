راديو النيل يعيد إذاعة برنامج «سر النجاح » لأسامة الأزهري

كتبت : إ نجي لطفي

قررت شركة راديو النيل، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، إعادة حلقات برنامج ( سر النجاح مع الدكتور أسامة الأزهري ).

جاء هذا القرار بعد أن تلقت إدارة راديو هيتس، اتصالات عديدة من المستمعين يطالبون بالاعادة، نظرًا لما يقدمه الدكتور أسامة الأزهري من محتوى أكثر من رائع عن أسرار النجاح.

وبعد مشاورات بين وليد رمضان الرئيس التنفيذي للشركة ووسام وجدي المشرفة على راديو هيتس، تقرر أن تكون الإعادة بالنسبة لحلقة الجمعة، تعاد يوم السبت في نفس الموعد من ٢ إلى ٣ عصرًا، بالنسبة لحلقة الإثنين تكون الاعادة يوم الثلاثاء من التاسعة و حتى العاشرة مساءً.

وصرح ماهر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة راديو النيل، بأن الدكتور أسامة الأزهري، إضافة كبيرة و قيمة علمية ويمثل المنهج الوسطي في الدعوة.

أضاف يأتي برنامج د أسامة الأزهري، وسط مجموعة كبيرة من البرامج بدأت على إذاعات راديو النيل، و حملة إعلانية في الطرقات لم تشهدها الإذاعة المصرية من قبل.