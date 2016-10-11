أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

البورصة تخسر 5.7 مليار جنيه بختام التعاملات بسبب مبيعات المصريين والأجانب

Google+ Print
البورصة تخسر 5.7 مليار جنيه بختام التعاملات بسبب مبيعات المصريين والأجانب البورصة تخسر 5.7 مليار جنيه بختام التعاملات بسبب مبيعات المصريين والأجانب

انهيار مؤشرات البورصة بسبب الضريبة الجديدة

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم نحو 5.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 410،225 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر إيجى إكس 30″ بنسبة 1.57%، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 1.95% ، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 1.79%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 1.20%، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.92%.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا