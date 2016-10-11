البورصة تخسر 5.7 مليار جنيه بختام التعاملات بسبب مبيعات المصريين والأجانب

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم نحو 5.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 410،225 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر إيجى إكس 30″ بنسبة 1.57%، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 1.95% ، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 1.79%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 1.20%، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.92%.