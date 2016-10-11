طرح كميات من السكر الحر بالغربية بالجمعيات الاستهلاكية بـ 5 جنيهات

أعلن مدير أمن الغربية اللواء حسام خليفة إنه في إطار مواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين تم تنفيذ حزمة من الإجراءات لتخفيض الأسعار وطرح كميات من السكر الحر بالجمعيات الاستهلاكية وفروع الجملة بسعر 5 جنيهات للكيلو.

وأوضح مدير الأمن اليوم الثلاثاء أنه تم إقامة 30 شادرا لبيع اللحوم السوداني بسعر (60 جنيها) للكيلو بجميع مراكز المحافظة وبعض القرى, فضلا عن تسيير 3 قوافل أسبوعية لبيع السلع الغذائية بأسعار الجملة (لحوم دواجن سكر أرز- زيت – سمن – دقيق) لتجوب مدن وقرى المحافظة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع أصحاب السلاسل التجارية وكبار تجار الجملة والجمعية التعاونية الاستهلاكية لطرح كميات من السكر بسعر 5,5 جنيه للكيلو بمدينة طنطا بسبعة فروع بالإضافة إلى طرح كميات من خلال قوافل بيع السلع المخفضة.

ولفت إلى قيام المديرية بالاشتراك مع مفتشي التموين بتنفيذ حملات يومية لإلزام التجار بالإعلان عن الأسعار وضبط المخالفات التموينية.